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Квартиры возле озера в Чонбури, Таиланд

Паттайя
186
Паттайя
585
Банг Саре
11
Квартира Удалить
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11 объектов найдено
Квартира 1 комната в mab fakthxng, Таиланд
Квартира 1 комната
mab fakthxng, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Исключительная инвестиционная возможность с этим роскошным гостиничным номером, возможностью…
$98,885
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в mab fakthxng, Таиланд
Квартира 1 комната
mab fakthxng, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Исключительная инвестиционная возможность с этим роскошным гостиничным номером, возможностью…
$98,885
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в mab fakthxng, Таиланд
Квартира 1 комната
mab fakthxng, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Исключительная инвестиционная возможность с этим роскошным гостиничным номером, возможностью…
$98,885
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в mab fakthxng, Таиланд
Квартира 1 комната
mab fakthxng, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Исключительная инвестиционная возможность с этим роскошным гостиничным номером, возможностью…
$98,885
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в mab fakthxng, Таиланд
Квартира 1 комната
mab fakthxng, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Исключительная инвестиционная возможность с этим роскошным гостиничным номером, возможностью…
$98,885
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в mab fakthxng, Таиланд
Квартира 1 комната
mab fakthxng, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Исключительная инвестиционная возможность с этим роскошным гостиничным номером, возможностью…
$98,885
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в mab fakthxng, Таиланд
Квартира 1 комната
mab fakthxng, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Исключительная инвестиционная возможность с этим роскошным гостиничным номером, возможностью…
$98,885
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в mab fakthxng, Таиланд
Квартира 1 комната
mab fakthxng, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Исключительная инвестиционная возможность с этим роскошным гостиничным номером, возможностью…
$98,885
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в mab fakthxng, Таиланд
Квартира 1 комната
mab fakthxng, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Исключительная инвестиционная возможность с этим роскошным гостиничным номером, возможностью…
$98,885
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в mab fakthxng, Таиланд
Квартира 1 комната
mab fakthxng, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Исключительная инвестиционная возможность с этим роскошным гостиничным номером, возможностью…
$98,885
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Этаж 53/54
Duplex 3 bed 4 bathroom  in Zire Wongamat in North Pattaya, Pattaya Type : 3 bedroom 4 ba…
$1,12 млн
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Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English

Типы недвижимости в Чонбури

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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