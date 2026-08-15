Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонбури
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Чонбури, Таиланд

;
Паттайя
8
Пентхаус Удалить
Очистить
10 объектов найдено
Пентхаус в Na Chom Thian, Таиланд
Пентхаус
Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 282 м²
Этаж 5/8
Новый проект в Паттайе на первой линии моря. Эксклюзивный роскошный кондоминиум Panora Estu…
$3,40 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Klet Kaeo, Таиланд
Пентхаус
Klet Kaeo, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 6/6
Роскошные апартаменты в Bangsaray Heights, Sunplay — идеальное сочетание природы, стиля и уе…
$640,433
Оставить заявку
Пентхаус в Паттайя, Таиланд
Пентхаус
Паттайя, Таиланд
Площадь 101 м²
Этаж 47/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$668,250
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
International Property AlertsInternational Property Alerts
Пентхаус в Паттайя, Таиланд
Пентхаус
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 101 м²
Этаж 47/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$641,839
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Пентхаус в Паттайя, Таиланд
Пентхаус
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 101 м²
Этаж 47/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$655,864
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Пентхаус в Na Kluea, Таиланд
Пентхаус
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Этаж 44/54
Gorgeous View!! 5 bedroom at Northpoint Condominium close to Pattaya North Northpoint Tow…
$2,06 млн
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Пентхаус в Паттайя, Таиланд
Пентхаус
Паттайя, Таиланд
Площадь 136 м²
Этаж 60/60
ПАТТАЙЯ.REALESTATE.СЧАСТЬЕ🌏 🇹🇭   ГРАНДИОЗНЫЙ КОМПЛЕКС С КОММЕРЧЕСКИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, БИЗ…
$893,293
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Пентхаус в Паттайя, Таиланд
Пентхаус
Паттайя, Таиланд
Площадь 136 м²
Этаж 60/60
ПАТТАЙЯ.REALESTATE.СЧАСТЬЕ🌏 🇹🇭   ГРАНДИОЗНЫЙ КОМПЛЕКС С КОММЕРЧЕСКИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, БИЗ…
$861,638
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Пентхаус в Na Kluea, Таиланд
Пентхаус
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Этаж 30/32
Однажды Паттайя определяет уникальный шанс насладиться жизнью в востребованном месте.Располо…
$1,24 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Na Kluea, Таиланд
Пентхаус
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Этаж 44/54
Пентхаус 2 этажа 390 кв. м Northpoint в Северной Паттайе, ПаттайяПлощадь 390 кв. м  2 спальн…
$5,88 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти