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Квартиры с видом на горы в Чонбури, Таиланд

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Паттайя
134
Паттайя
1536
Банг Саре
30
Нонг-Пру
9
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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 комната
Банг Саре, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/8
Меблированная квартира с видом на море в THE BREEZE BEACHSIDE!Переуступка от собственника!Го…
$73,204
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DDA Real Estate
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Типы недвижимости в Чонбури

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