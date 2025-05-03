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Долгосрочная аренда вилл в Таиланде

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2 объекта найдено
Вилла 6 спален в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 6 спален
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 1 040 м²
Количество этажей 2
Роскошная дизайнерская вилла “ESCAPE” в Laguna Homes – ваш идеальный выбор для жизни в стиле…
$19,398
в месяц
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DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$5,226
в месяц
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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