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Шале с видом на горы в Валенсии, Испания

Алаканти
27
Аликанте
10
el Campello
7
Вега-Баха-дель-Сегура
7
Mutxamel
4
Pilar de la Horadada
4
Марина-Баха
4
l Alfas del Pi
3
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1 объект найдено
Шале 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 355 м²
Количество этажей 2
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
€395,000

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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