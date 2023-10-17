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Шале в Марина-Альта, Испания

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2 объекта найдено
Шале 2 спальни в Кальпе, Испания
Шале 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Представляем элегантный односемейный дом в самом сердце Кальпе, всего в 15 минутах ходьбы от…
€699,000
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с White goods в Дения, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с White goods
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
€375,000

Параметры недвижимости в Марина-Альта, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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