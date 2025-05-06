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Шале в Валенсии, Испания

lHorta Nord
4
Годелья
4
40 объектов найдено
Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 138 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$636,757
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Шале 3 спальни в Entrenaranjos, Испания
Шале 3 спальни
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Виллы с 2 или 3 спальнями с участком в 200 м2. На участке, как дополнительная опция можно ус…
$267,416
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Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 141 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$733,408
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 141 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$739,093
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Шале в Sant Joan dAlacant, Испания
Шале
Sant Joan dAlacant, Испания
Площадь 336 м²
Casamayor представляет это впечатляющее поместье с участком площадью 5138 квадратных метров …
$1,43 млн
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Шале 3 спальни в Polop, Испания
Шале 3 спальни
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 94 м²
$262,561
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Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 250 м²
Casamayor представляет этот современный шале в фронте Alicante Golf, расположенном на частно…
$1,25 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 370 м²
Недвижимость состоит из трех разных частей: 7 спален, 3 кухонь, 5 ванных комнат и 1 туалета,…
$627,059
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Шале 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
$213,913
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Шале 4 комнаты в Кальпе, Испания
Шале 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 025 м²
Количество этажей 2
🥇 Ваш Частный дом или шале в Партида Буэнависта, Комета-Каррио, Кальпе❗️Площадь дома - 232 м…
$606,150
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Зарубежная недвижимость
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Шале в Mutxamel, Испания
Шале
Mutxamel, Испания
Площадь 480 м²
Недвижимость Casamayor представляет вам эту великолепную виллу на продажу в Мухамиле, котора…
$938,993
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале 2 спальни в Daya Nueva, Испания
Шале 2 спальни
Daya Nueva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Шале с 2 спальнями Эта новое строительство предлагает современные шале, все в одном уровне в…
$224,911
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Шале 3 спальни в Los Montesinos, Испания
Шале 3 спальни
Los Montesinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Шале с 3 спальнями Шале с 3 спальнями, 2 ванными, частным бассейном, солярием и садом, окруж…
$247,699
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Шале 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Шале 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
$282,377
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Шале 4 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Шале 4 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
$678,696
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Шале 3 спальни в Finestrat, Испания
Шале 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
$436,843
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Шале в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 649 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет эту эксклюзивную виллу, расположенную на улице Рио Турия…
$1,21 млн
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Шале 2 спальни в Orihuela, Испания
Шале 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
$229,865
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Шале в Petrer, Испания
Шале
Petrer, Испания
Площадь 345 м²
Casamayor представляет это эксклюзивное поместье в Эльде у подножия горы Пенья-дель-Соль. От…
$822,311
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Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 140 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$642,443
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Шале 3 спальни в San Fulgencio, Испания
Шале 3 спальни
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
$297,140
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Шале 3 спальни в Algorfa, Испания
Шале 3 спальни
Algorfa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
$371,549
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Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 1 140 м²
Величественное сооружение, стоящее на одних и тех же скалах Кабо-де-лас-Уэртас на первой лин…
$7,44 млн
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Шале 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Шале 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Уютное шале с 3 спальнями Фантастический дом с отоплением на отдельном участке 400m2 коммуна…
$254,635
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Шале в Mutxamel, Испания
Шале
Mutxamel, Испания
Площадь 126 м²
Casamayor предоставляет вам эту великолепную возможность сделать вас этой красивой виллой в …
$410,976
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Шале 3 спальни в Polop, Испания
Шале 3 спальни
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Вилла расположена в тихой и знакомой урбанизации, где есть парк, где можно провести время со…
$247,432
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Шале 3 спальни в San Fulgencio, Испания
Шале 3 спальни
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Шале с 3 спальнями Новая урбанизация с шале с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, расположенн…
$280,891
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Шале 2 спальни в Entrenaranjos, Испания
Шале 2 спальни
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Виллы с 2 или 3 спальнями с участком в 200 м2. На участке, как дополнительная опция можно ус…
$198,060
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Шале 2 спальни в Santa Pola, Испания
Шале 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
$282,377
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Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 417 м²
Фантастическая независимая вилла на продажу в Vistahermosa. Casamayor Real Estate представля…
$1,27 млн
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Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

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