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Шале в Аликанте, Испания

Шале В архив
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11 объектов найдено
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 6
Площадь 350 м²
Фантастическая индивидуальная вилла в Кальпе, расположенная очень близко ко всем видам услуг…
€750,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Аликанте, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
Площадь 174 м²
€235,000
Шале с гаражом, с кладовой, с Garaje incluido en precio в Аликанте, Испания
Шале с гаражом, с кладовой, с Garaje incluido en precio
Аликанте, Испания
Площадь 345 м²
€1,30 млн
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Аликанте, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
Площадь 256 м²
For sale, a magnificent and spectacular villa ready to move into, consisting of 255 m2 built…
€980,000
Шале с гаражом, с кладовой, с Garaje incluido en precio в Аликанте, Испания
Шале с гаражом, с кладовой, с Garaje incluido en precio
Аликанте, Испания
Площадь 155 м²
Magnificent villa for sale in Rebolledo, living room with fireplace, kitchen equipped with o…
€535,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Аликанте, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
Площадь 410 м²
Magnificent villa for sale in Moralet, 1,355 m2 plot, built area of 410 m2, house on two hei…
€395,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Аликанте, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
Площадь 258 м²
For sale, a magnificent and spectacular villa to reform, consisting of 257 m2 built of housi…
€985,000
Шале с лифтом, с террасой, с гаражом в Аликанте, Испания
Шале с лифтом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
Площадь 687 м²
Casamayor presents you with this magnificent modern style chalet with elegant typical Medite…
€1,95 млн
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Аликанте, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
Площадь 336 м²
For sale fabulous brand new villa with 336 m2 built, 3 bedrooms and 2 bathrooms, located on …
€790,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Аликанте, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
Площадь 370 м²
Property with three different components, 7 bedrooms, 3 kitchens, 5 bathrooms and 1 toilet, …
€590,000
Шале с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Шале с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 1 140 м²
Величественная конструкция, которая стоит на тех же скалах Кабо-де-лас-Уэртас на набережной …
€7,00 млн

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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