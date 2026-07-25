Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Гараж

Дуплексы с гаражом в Валенсии, Испания

;
Дуплекс Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Дуплекс в Валенсия, Испания
Дуплекс
Валенсия, Испания
Площадь 207 м²
Вивенья - это продвижение новой работы, предназначенной для тех, кто хочет наслаждаться горо…
$845,045
Оставить заявку
Дуплекс в Вильяхойоса, Испания
Дуплекс
Вильяхойоса, Испания
Площадь 215 м²
Оризонна, эксклюзивное новое жилое здание, расположенное в Плайя-дель-Торрес, Вильяхойоса, о…
$736,030
Оставить заявку
Дуплекс в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дуплекс
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 109 м²
Мы представляем вам сады Монтекала, квартиры в зданиях всего 5 домов, с уже начатым строител…
$532,333
Оставить заявку
OkeaskOkeask
Дуплекс 2 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
Таунхаус на продажу – урбанизация El Pinar, улица Берлин, 7, курорт Sierra Cortina (Финестра…
$340,563
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти