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Жилье в Tarragones, Испания

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Salou
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10 объектов найдено
Вилла в Таррагона, Испания
Вилла
Таррагона, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Эксклюзивная вилла на продажу в Эльс Боскос, ТаррагонаВеликолепная трехэтажная вилла на прод…
$876,869
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Квартира 2 спальни в Salou, Испания
Квартира 2 спальни
Salou, Испания
Количество спален 2
Площадь 110 м²
В самом сердце Коста-Дорады, среди сосновых рощ и средиземноморских оливковых деревьев, скры…
$552,962
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Квартира 2 спальни в Salou, Испания
Квартира 2 спальни
Salou, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
В самом сердце Коста-Дорады, среди сосновых рощ и средиземноморских оливковых деревьев, скры…
$557,509
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 2 спальни в Salou, Испания
Квартира 2 спальни
Salou, Испания
Количество спален 2
Площадь 200 м²
В самом сердце Коста-Дорады, среди сосновых рощ и средиземноморских оливковых деревьев, скры…
$685,997
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Квартира 2 спальни в Salou, Испания
Квартира 2 спальни
Salou, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
В самом сердце Коста-Дорады, среди сосновых рощ и средиземноморских оливковых деревьев, скры…
$691,637
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Квартира 2 спальни в Far, Испания
Квартира 2 спальни
Far, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартира в городе Салоу на побережье Коста Дорада. Общая площадь 90 м.кв. В квартире 2 спаль…
$366,002
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 спальни в Far, Испания
Квартира 3 спальни
Far, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Квартира-дуплекс в городе Салоу на побережье Коста Дорада. Общая площадь 170 м.кв. В квартир…
$482,193
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Таунхаус в Salou, Испания
Таунхаус
Salou, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Жилой комплекс таунхаусов на стадии строительства в городе Салоу. Расстояние до центра Барсе…
$575,146
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Квартира 1 комната в Roda de Bera, Испания
Квартира 1 комната
Roda de Bera, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Великолепный лофт-дуплекс для продажи в Рода-де-Баре (Коста-Дорада, Таррагона). Он меблирова…
$134,338
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Квартира 3 спальни в Creixell, Испания
Квартира 3 спальни
Creixell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартира на первом этаже в урбанизации Ля Барса в городе Рода де Бара. Общая площадь 90 м.кв…
$239,354
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Типы недвижимости в Tarragones

квартиры

Параметры недвижимости в Tarragones, Испания

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