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Продажа домов в Tarragones, Испания

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Salou, Испания
Дом 5 комнат
Salou, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 1
Роскошные виллы рядом с пляжем в Таррагоне. Сдвоенные виллы на продажу в эксклюзивном проект…
$1,06 млн
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Дом 5 комнат в Salou, Испания
Дом 5 комнат
Salou, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Этаж 1
Виллы в жилом комплексе с благоустроенной территорией в Салоу, Таррагона Виллы расположены в…
$876,813
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Параметры недвижимости в Tarragones, Испания

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