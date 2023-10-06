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Жильё с видом на море в Tarragones, Испания

1 объект найдено
Квартира 1 спальня с видом на море, с Investment, дуплекс в Roda de Bera, Испания
Квартира 1 спальня с видом на море, с Investment, дуплекс
Roda de Bera, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Великолепный лофт-дуплекс для продажи в Рода-де-Баре (Коста-Дорада, Таррагона). Он меблирова…
€135,000

Параметры недвижимости в Tarragones, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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