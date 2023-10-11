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Жильё с видом на море в Таррагона, Испания

2 объекта найдено
Дом с видом на море в Cunit, Испания
Дом с видом на море
Cunit, Испания
Площадь 350 м²
Испания Коста Дорада г.Сегур де Калафель Дом в 800м от пляжа, вид на мор…
€336,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с Investment, дуплекс в Roda de Bera, Испания
Квартира 1 спальня с видом на море, с Investment, дуплекс
Roda de Bera, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Великолепный лофт-дуплекс для продажи в Рода-де-Баре (Коста-Дорада, Таррагона). Он меблирова…
€135,000

Параметры недвижимости в Таррагона, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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