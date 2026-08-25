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Квартиры на берегу моря в la Selva, Испания

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Льорет-де-Мар
23
Бланес
4
Tossa de Mar
3
Квартира Удалить
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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Tossa de Mar, Испания
Квартира 4 комнаты
Tossa de Mar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
КРАСИВАЯ КВАРТИРА С ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ ВИДОВ НА МОРЕ ПОБЕРЕЖЬЯ КОСТА БРАВА  Туристическая ли…
$597 827
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Квартира 5 комнат в Canyelles, Испания
Квартира 5 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КВАРТИРА С ПОТРЯСАЮЩИМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Эта красивая квартира …
$858 697
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Типы недвижимости в la Selva

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в la Selva, Испания

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