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Квартиры с видом на море в Selva, Испания

Льорет-де-Мар
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1 объект найдено
Квартира 4 ванных с видом на море, с террасой, с Proximity to the sea в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 4 ванных с видом на море, с террасой, с Proximity to the sea
Льорет-де-Мар, Испания
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Три коммерческих помещения с коммерческой ресторанной деятельностью в Льорет-де-Мар располож…
€1,18 млн

Параметры недвижимости в Selva, Испания

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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