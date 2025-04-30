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Пентхаусы с гаражом на Тенерифе, Испания

Adeje
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1 объект найдено
Пентхаус в Adeje, Испания
Пентхаус
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
В продаже пентхаус, располагающийся в резиденции Sonia, Callao Salvaje. Площадь: 120 м2. Пен…
$345,220
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Параметры недвижимости на Тенерифе, Испания

с бассейном
Недорогая
Элитная
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