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Пентхаусы с садом на Тенерифе, Испания

Arona
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Adeje
10
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2 объекта найдено
Пентхаус в Arona, Испания
Пентхаус
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается современный дуплекс-аттик, расположенный всего в нескольких минутах от эксклюзивно…
$443,693
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Пентхаус в San Miguel de Abona, Испания
Пентхаус
San Miguel de Abona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
В продаже прекрасный пентхаус, который располагается в Las Chafiras. Пентхаус находится на 3…
$194,178
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Параметры недвижимости на Тенерифе, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
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