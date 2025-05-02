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Квартиры с террасой в la Safor, Испания

Oliva
7
Gandia
6
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10 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Xeresa, Испания
Квартира 2 спальни
Xeresa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
$170,417
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Квартира 2 спальни в Xeresa, Испания
Квартира 2 спальни
Xeresa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Апартаменты со спальней 1 в Гандии, Валенсия. Отличное соотношение цены и качества. Площадь …
$187,558
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Квартира 3 спальни в Xeresa, Испания
Квартира 3 спальни
Xeresa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
$230,856
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Квартира 3 спальни в Oliva, Испания
Квартира 3 спальни
Oliva, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Apartments in Oliva Nova Golf, Oliva, Valencia A residential complex located just 200 meters…
$1,20 млн
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Квартира 2 спальни в Xeresa, Испания
Квартира 2 спальни
Xeresa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
ЖИЛОЙ С ВИДОМ НА МОРЕ И БОЛЬШИМИ ТЕРРАСАМИ!!! Новый жилой дом с видом на море в городе Херес…
$244,712
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Квартира 4 спальни в Oliva, Испания
Квартира 4 спальни
Oliva, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Апартаменты в Оливе, Валенсии, Коста Бланке. Жилой, где у вас будет ВСЕ. Из этого жилого дом…
$2,18 млн
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Квартира 1 спальня в Xeresa, Испания
Квартира 1 спальня
Xeresa, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
$164,472
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Квартира 3 спальни в Xeresa, Испания
Квартира 3 спальни
Xeresa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
3 квартира в Гандии, Валенсия. Жилая Ксереса-дель-Монте состоит из квартир и вилл с видом на…
$303,146
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Квартира 2 спальни в Oliva, Испания
Квартира 2 спальни
Oliva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Apartments in Oliva Nova Golf, Oliva, Valencia A residential complex located just 200 meters…
$414,672
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Квартира 3 спальни в Oliva, Испания
Квартира 3 спальни
Oliva, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Апартаменты в Oliva Nova Golf, Коста Бланка. Гораздо больше, чем дом у моря. Дома с двумя ил…
$382,640
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Типы недвижимости в la Safor

двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в la Safor, Испания

с гаражом
с полем для гольфа
Недорогая
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