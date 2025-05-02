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Квартиры около гольф-клуба в la Safor, Испания

Oliva
7
Gandia
6
Квартира Удалить
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7 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Oliva, Испания
Квартира 2 спальни
Oliva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Exclusive residential in Oliva Nova Golf, Valencia A home where you can enjoy an infinity of…
$779,674
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Квартира 2 спальни в Xeresa, Испания
Квартира 2 спальни
Xeresa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Апартаменты со спальней 1 в Гандии, Валенсия. Отличное соотношение цены и качества. Площадь …
$187,558
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Квартира 3 спальни в Oliva, Испания
Квартира 3 спальни
Oliva, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Apartments in Oliva Nova Golf, Oliva, Valencia A residential complex located just 200 meters…
$1,20 млн
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Квартира 2 спальни в Oliva, Испания
Квартира 2 спальни
Oliva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Exclusive residential in Oliva Nova Golf, Valencia A home where you can enjoy an infinity of…
$395,535
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Квартира 3 спальни в Xeresa, Испания
Квартира 3 спальни
Xeresa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
3 квартира в Гандии, Валенсия. Жилая Ксереса-дель-Монте состоит из квартир и вилл с видом на…
$303,146
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Квартира 2 спальни в Oliva, Испания
Квартира 2 спальни
Oliva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Apartments in Oliva Nova Golf, Oliva, Valencia A residential complex located just 200 meters…
$414,672
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Квартира 3 спальни в Oliva, Испания
Квартира 3 спальни
Oliva, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Апартаменты в Oliva Nova Golf, Коста Бланка. Гораздо больше, чем дом у моря. Дома с двумя ил…
$382,640
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Типы недвижимости в la Safor

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трехкомнатные

Параметры недвижимости в la Safor, Испания

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