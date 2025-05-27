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Жильё в Сабаделе, Испания

2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Сабадель, Испания
Квартира 4 комнаты
Сабадель, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Сабаделе, Барселона, в проекте с бассейном и парковкой в спокойном городском окру…
$428,670
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Квартира 3 комнаты в Сабадель, Испания
Квартира 3 комнаты
Сабадель, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/5
Квартиры в Сабаделе, Барселона, в проекте с бассейном и парковкой в спокойном городском окру…
$284,287
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Параметры недвижимости в Сабаделе, Испания

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