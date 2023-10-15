Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Orihuela
  5. Дома

Дома с видом на море в Orihuela, Испания

виллы
355
бунгало
36
таунхаусы
49
дуплексы
7
193 объекта найдено
Дом 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Продается смежный дом в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Двухэтажный дом в х…
€164,969
Дом 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Представляем новую виллу в современном стиле в San Miguel de Salinas. Вилла в два этажа обще…
€365,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в непосредственной близости от поля для гольфа Вильямартин и гольф-клуба…
€112,000
Дом 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс в популярном районе La Zenia в Ориуэла Коста.Двухэтажный дом в хорошем сос…
€139,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в районе La Zenia в городе Ориуэла Коста. На первом этаже имеет просторну…
€318,800
Дом 4 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 3
Продается новая комфортабельная вилла с бассейном в Ориуэла Коста, район Ла Зения, в 500 м о…
€1,55 млн
Дом 4 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Представляем прекрасный таунхаус в закрытом жилом комплексе на берегу Средиземного моря в Ка…
€315,000
Дом 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Представляем одноэтажный дом на берегу Средиземного моря в Кабо Роиг.Дом общей площадью 112 …
€390,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневый таунхаус в тихом районе у гольф полей в городе Кампоамор.Новый таунх…
€219,800
Дом 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Ориуэла Коста — это жив…
€179,000
Дом 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Ориуэла Коста — это жив…
€169,000
Дом 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Двухэтажный дом в хорош…
€144,950
Дом 4 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Количество этажей 4
Продается дом в популярном районе Villamartin в Ориуэла Коста.Четырехэтажный дом в отличном …
€315,000
Дом 5 спален у моря в Orihuela, Испания
Дом 5 спален у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Представляем впечатляющую виллу с большим участком в Ориуэла Коста, в районе Вильямартин.Вил…
€5,10 млн
Дом 4 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается комфортабельная вилла с бассейном в городе Campoamor. Двухэтажный дом площадью 200…
€950,000
Дом 4 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Продается комфортабельная вилла с бассейном и современными технологиями в архитектуре и диз…
€824,000
Дом 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Представляем вам новую виллу в Ориуэла Коста в урбанизации закрытого типа. Вилла в два этажа…
€319,000
Дом 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Продается дом с двумя спальнями в Ориуэла Коста. Ориуэла Коста — это живописный курортный ра…
€180,000
Дом 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 3
Продается комфортабельная вилла с бассейном в Ориуэла Коста, район Villamartin.В доме площад…
€475,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в популярном районе возле торгового центра Zenia Boulevard в Ориуэла Кост…
€250,000
Дом 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Представляем дуплекс в закрытом жилом комплексе в городе Ориуэла Коста в районе Вильямартин.…
€174,900
Бунгало 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/2
Предлагаем бунгало в закрытом жилом комплексе с общим бассейном в Ориуэла Коста. Бунгало на …
€109,000
Бунгало 1 спальня у моря в Orihuela, Испания
Бунгало 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Предлагаем бунгало в закрытом жилом комплексе Lago Jardín II с общим бассейном в городе Торр…
€77,000
Дом 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 2
Продается дом в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Двухэтажный дом в отличном…
€160,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в популярном районе возле торгового центра Zenia Boulevard в Ориуэла Кост…
€124,000
Дом 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Продается одноэтажный дом с солярием в урбанизации Ломас в городе Dehesa de Campoamor.Dehes…
€320,000
Дом 5 спален у моря в Orihuela, Испания
Дом 5 спален у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 400 м²
В продаже вилла на берегу моря в Ла Зения, район Ориуэла-КостаВилла площадью 400 кв. м имеет…
€1,30 млн
Дом 4 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Представляем великолепную виллу на берегу Средиземного моря в Кабо Роиг.Двухэтажный дом площ…
€2,45 млн
Дом 7 спален у моря в Orihuela, Испания
Дом 7 спален у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая вилла в средиземноморском стиле с потрясающим видом на море в Ориуэла Коста. Пр…
€2,20 млн
Дом 5 спален у моря в Orihuela, Испания
Дом 5 спален у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 549 м²
Количество этажей 2
Представляем современную виллу на берегу Средиземного моря в Кабо Роиг в 300 метрах от моря.…
€2,00 млн
Realting.com
Перейти