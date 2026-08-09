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Дома на берегу моря в Ориуэле, Испания

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виллы
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шале
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67
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12 объектов найдено
Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Дом с 3 спальнями, участком и бассейном в районе Кабо Роиг
$1,03 млн
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Дуплекс 3 спальни в Ориуэла, Испания
Дуплекс 3 спальни
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Откройте для себя этот впечатляющий, недавно отремонтированный дуплекс, сочетающий в себе со…
$227,871
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 800 м²
Отдельная вилла в районе Кампоамор. Отдельная вилла с большим садом, гаражом и частным бассе…
$1,28 млн
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TekceTekce
Таунхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Таунхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Смежный дом с 4 спальнями с видом на море в Кампоаморе. Просторный двухквартирный дом с четы…
$928,936
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Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 363 м²
Современная вилла с участком, бассейном и гаражом в Лас Колинас. Современная роскошная вилла…
$2,91 млн
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Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Отдельная вилла с 5 спальнями и видом на море в Ла Зении. Великолепная роскошная вилла в нес…
$1,74 млн
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Вилла 6 комнат в Ориуэла, Испания
Вилла 6 комнат
Ориуэла, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 329 м²
Отдельная вилла с 5 спальнями и бассейном рядом с пляжем в Ла-Зении Ла-Зения – один из самых…
$1,49 млн
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Вилла 5 комнат в Ориуэла, Испания
Вилла 5 комнат
Ориуэла, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Отдельные виллы с 3 и 4 спальнями на берегу моря в Аликанте Эти отдельные виллы находятся в …
$1,38 млн
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Вилла 5 комнат в Ориуэла, Испания
Вилла 5 комнат
Ориуэла, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 490 м²
Количество этажей 2
Блестящая меблированная вилла с бассейном, террасой на крыше и потрясающим видом на море ряд…
$1,71 млн
НДС
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Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 220 м²
Роскошная вилла с видом на море в Ориуэла Коста. Роскошная вилла с 6 спальнями на участке пл…
$1,86 млн
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Вилла 4 комнаты в Ориуэла, Испания
Вилла 4 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Отдельные виллы с 3 и 4 спальнями на берегу моря в Аликанте Эти отдельные виллы находятся в …
$1,15 млн
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Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Вилла с участком рядом с морем в Cabo Roig . УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Отдельная вилла площа…
$2,33 млн
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