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Жилой квартал Villa Nova

Benahavis, Испания
от
$2,83 млн
;
20
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ID: 39556
ID новостройки на Realting
In CRM: 1645501679
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Benahavis
  • Адрес
    Avenida Benahavis

О комплексе

Перевод
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Modern 5-Bedroom Villa for Sale in El Paraíso, New Golden Mile, Marbella Tucked away in the serene residential enclave of El Paraíso, this stylish contemporary villa offers refined living on Marbella’s New Golden Mile, just minutes from Puerto Banús, San Pedro, and Estepona.  Spread across three levels, the villa combines minimalist architecture with comfortable luxury. The main floor features an inviting open-plan living and dining area, seamlessly connected to a designer German kitchen with top-of-the-line finishes. Floor-to-ceiling sliding doors open out to expansive terraces with both shaded and sunny areas for lounging and al fresco dining, overlooking the private garden and swimming pool.  The home includes five spacious en-suite bedrooms and a guest toilet, all with wood flooring, underfloor heating, and electric blinds, creating a warm yet sophisticated ambiance throughout.    The lower level offers a large multi-functional space with potential for a home cinema, gym, games room, or additional guest rooms, offering flexible living solutions.    Outside, the landscaped garden is ideal for entertaining or relaxing in total privacy. The property also features covered parking for two vehicles and is offered fully furnished and turnkey.    Perfectly located and impeccably finished, this villa is ideal as a permanent residence, luxury holiday home, or rental investment in one of Marbella’s most established neighborhoods.

Местонахождение на карте

Benahavis, Испания
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Villa Nova
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от
$2,83 млн
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