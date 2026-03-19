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Жилой квартал Alura Living Fase 1

Casares, Испания
от
$537,312
;
8
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ID: 39245
ID новостройки на Realting
In CRM: 681602525
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Casares

О комплексе

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Welcome to an exclusive residential complex comprised of 2- and 3-bedroom apartments and penthouses, where contemporary architecture blends with the natural surroundings to offer an unparalleled lifestyle. Located in a privileged area, this project was conceived for those seeking a balance between well-being, comfort, and design. Each home has been carefully designed with attention to detail, maximizing natural light and offering spacious, functional, and inviting spaces. The generous terraces with sea views invite you to enjoy unique moments outdoors, while the common areas have been designed to encourage socializing and relaxation: landscaped gardens, relaxation areas, swimming pools, a gym, a spa, and much more. Here you will find everything you need to disconnect from the daily grind, recharge, and indulge in a serene, exclusive... and simply authentic lifestyle.

Местонахождение на карте

Casares, Испания
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Жилой квартал Alura Living Fase 1
Casares, Испания
от
$537,312
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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