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Таунхаусы около гольф-клуба в Мурсии, Испания

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9 объектов найдено
Таунхаус в Los Alcazares, Испания
Таунхаус
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ТАУНХАУСЕ В ЛОС-АЛЬКАСАРЕС Эти просторные и хорошо спроектированные виллы пост…
$215,218
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Таунхаус в Мурсия, Испания
Таунхаус
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
НОВЫЙ ТАУНХАУС В ALTOANA GOLF RESORT, МУРСИЯ Новый жилой комплекс красивых таунхаусов в Alta…
$209,943
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Таунхаус в San Javier, Испания
Таунхаус
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
$276,478
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Таунхаус в Мурсия, Испания
Таунхаус
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
НОВЫЙ ТАУНХАУС В ALTOANA GOLF RESORT, МУРСИЯ Новый жилой комплекс красивых таунхаусов в Alta…
$277,555
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Таунхаус в Los Alcazares, Испания
Таунхаус
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
$317,055
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Таунхаус в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
НОВЫЕ ДОМА В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Недавно построенный комплекс из 2 смежных вилл в угловом бунгало и…
$231,475
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Таунхаус в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
НОВЫЕ ДОМА В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Недавно построенный комплекс из 2 смежных вилл в угловом бунгало и…
$261,621
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Таунхаус в San Javier, Испания
Таунхаус
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
$349,904
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Таунхаус в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Таунхаус
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
$107,006
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Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

с садом
с террасой
Недорогая
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