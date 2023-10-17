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Таунхаусы в Lower Emporda, Испания

Кастель-Пладжа-де-Аро
3
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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с Proximity to the sea в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с Proximity to the sea
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 414 м²
  Двухквартирный дом в структуре с 70% отделкой на въезде в Les Bateries de Sant Feliu de Gu…
€430,000
Таунхаус 4 спальни с террасой, с садом, с сигнализацией в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Таунхаус 4 спальни с террасой, с садом, с сигнализацией
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Великолепный таунхаус в стиле Ибицы, расположенный в одном из самых тихих районов Плайя-де-А…
€350,000
Таунхаус 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Дом 184м2 с коммерческими помещениями на первом этаже в центре города Сан-Фелиу-де-Гишольс. …
€270,000

Параметры недвижимости в Lower Emporda, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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