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Бунгало у моря в Марине-Альте, Испания

Кальпе
8
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1 объект найдено
Бунгало 2 комнаты в Кальпе, Испания
Бунгало 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
🥇Представляю шикарный вариант с видом на море - Маривилла, Кальпе. Бунгало, общая площадь 17…
$386,662
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Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с террасой
Недорогая
Элитная
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