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Квартиры и апартаменты с бассейном в lHorta Nord, Испания

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Годелья
16
Paterna
9
Альборая
8
Квартира Удалить
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4 объекта найдено
Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 136 м²
Aleria, эксклюзивное продвижение новой работы, расположенной в Вальтерне (Патерна), одном из…
$518,540
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 107 м²
Aleria, эксклюзивное продвижение новой работы, расположенной в Вальтерне (Патерна), одном из…
$438,413
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 93 м²
Aleria, эксклюзивное продвижение новой работы, расположенной в Вальтерне (Патерна), одном из…
$409,796
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Value OneValue One
Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 146 м²
Aleria, эксклюзивное продвижение новой работы, расположенной в Вальтерне (Патерна), одном из…
$558,604
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Типы недвижимости в lHorta Nord

двухкомнатные
трехкомнатные
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Параметры недвижимости в lHorta Nord, Испания

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