Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Алаканти
  5. Бунгало

Бунгало с бассейном в Алаканти, Испания

Бунгало В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
~ КВАРТИРА НА ПЛЯЖЕ~ ~ Квартира с 3 спальнями и двумя ванными комнатами с видом на море~ ~ В…
€366,162
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€285,919
Пентхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ В ТОРРЕВЬЕХЕ~ ~ Новые апартаменты в Торревьехе в 160 метрах от…
€342,732
Квартира 2 спальни с цокольным этажом, рядом с магазинами, с Close to all amenities в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни с цокольным этажом, рядом с магазинами, с Close to all amenities
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 51 м²
Новое строительство в Эльче, в районе Пуэртас Колорадас, цокольный этаж с 2 спальнями, 2 ван…
€122,897
Дом 3 спальни у моря в Finestrat, Испания
Дом 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Представляем новую комфортабельную виллу в красивом современном жилом комплексе от застройщи…
€1,28 млн
Квартира 3 комнаты в Дения, Испания
Квартира 3 комнаты
Дения, Испания
Комнаты 3
Площадь 133 м²
NEW BUILD APARTMENTS В ДАНИИ С ВИДОМ НА МОРЕ Чтобы чувствовать себя неловко от природы, что…
€577,723
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Шикарная вилла в привилегированной урбанизации в Льорет де Мар с шикарными видами на горы и …
€653,206
Дом 3 спальни с двором, с охраной, с кредитом / ипотекой в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни с двором, с охраной, с кредитом / ипотекой
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
Новая вилла с потрясающими видами в закрытом жилом комплексе в городе Полоп. Город Полоп - н…
€363,478
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Новый жилой комплекс в Лос Балконес (Торревьеха)~ ~ Это эксклюзивный жилой комплекс, состоящ…
€254,044
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном в Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Виллы на продажу в Балкон-де-Финестрат, Коста Бланка, Аликанте. 19 роскошных домов, участки …
€520,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом в Санта-Пола, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом
Санта-Пола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Комфортабельные апартаменты в Санта-Поле - US8344 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра…
€242,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с детской площадкой в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с детской площадкой
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
2 bedrooms, 1 bathroomArea: 61 m2.Terrace: 12 m2, solarium: 76 m2.New Build.There is communa…
€285,000

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти