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Бунгало с террасой в Алаканти, Испания

Аликанте
3
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3 объекта найдено
Бунгало в Busot, Испания
Бунгало
Busot, Испания
Площадь 160 м²
The highs of Alicante is located in a natural environment, at the foot of the Sierra del Cab…
$373,293
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Inmobiliaria Casamayor
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Бунгало в Аликанте, Испания
Бунгало
Аликанте, Испания
Площадь 397 м²
Недвижимость Casamayor представляет эту эксклюзивную недвижимость, расположенную в одном из …
$1,08 млн
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Бунгало в Аликанте, Испания
Бунгало
Аликанте, Испания
Площадь 154 м²
Casamayor Real Estate предлагает этот великолепный семейный дом в эксклюзивном жилом комплек…
$590,059
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
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Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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