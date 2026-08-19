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Жилье в Гаррафе, Испания

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Sitges
13
Кубельес
5
Sant Pere de Ribes
4
24 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Кубельес, Испания
Квартира 4 комнаты
Кубельес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2
Квартиры в Кубельес рядом с природой и морем Эти квартиры расположены в Кубельес — уютном пр…
$1,06 млн
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Квартира 2 комнаты в Sitges, Испания
Квартира 2 комнаты
Sitges, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 3/1
Светлая квартира в Барселоне рядом с пляжем и транспортом Расположенная в живописном прибреж…
$372,725
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Дом 5 комнат в Sitges, Испания
Дом 5 комнат
Sitges, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Количество этажей 3
Таунхаус с видом на море и садом в Монтгавина, Сиджес, Барселона Монтгавина (Montgavina) – о…
$963,245
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 3 спальни в Sant Pere de Ribes, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Pere de Ribes, Испания
Количество спален 3
Площадь 85 м²
Расположенный в Сант-Пере-де-Рибес, рядом с природным ландшафтом горного массива Гарраф, это…
$369,688
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Квартира 4 комнаты в Sitges, Испания
Квартира 4 комнаты
Sitges, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 2/1
Обновленная квартира в нескольких шагах от пляжа в Ситжесе, Барселона Эта светлая полностью …
$417,498
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Квартира 3 спальни в Vilanova i la Geltru, Испания
Квартира 3 спальни
Vilanova i la Geltru, Испания
Количество спален 3
Площадь 82 м²
Жилой комплекс расположен в одном из самых развитых и комфортных районов Виланова и ла Желтр…
$453,799
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 5 комнат в Кубельес, Испания
Квартира 5 комнат
Кубельес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Квартиры в Кубельес рядом с природой и морем Эти квартиры расположены в Кубельес — уютном пр…
$1,14 млн
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Вилла в Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 910 м²
Уникальная вилла с панорамным видом на море и СитжесЭта элегантная вилла площадью 910 м² рас…
$8,63 млн
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Квартира 2 спальни в Sant Pere de Ribes, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Pere de Ribes, Испания
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Расположенный в Сант-Пере-де-Рибес, рядом с природным ландшафтом горного массива Гарраф, это…
$347,263
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Квартира 3 спальни в Sitges, Испания
Квартира 3 спальни
Sitges, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКСЭтот дуплекс расположен в семейном жилом районе Ситжеса и предлагает вид на…
$869,351
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Пентхаус 4 комнаты в Кубельес, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кубельес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 4
Квартиры в Кубельес рядом с природой и морем Эти квартиры расположены в Кубельес — уютном пр…
$1,16 млн
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Квартира 3 спальни в Кубельес, Испания
Квартира 3 спальни
Кубельес, Испания
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Этот жилой комплекс создан с акцентом на комфорт и экологичность, органично вписываясь в окр…
$504,221
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Квартира 2 спальни в Кубельес, Испания
Квартира 2 спальни
Кубельес, Испания
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этот жилой комплекс создан с акцентом на комфорт и экологичность, органично вписываясь в окр…
$428,002
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Квартира 4 спальни в Sant Pere de Ribes, Испания
Квартира 4 спальни
Sant Pere de Ribes, Испания
Количество спален 4
Площадь 115 м²
Расположенный в Сант-Пере-де-Рибес, рядом с природным ландшафтом горного массива Гарраф, это…
$481,181
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Вилла в Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 308 м²
Дом с видом на море в урбанизации Кинт Мар города Ситжес на побережье Коста Гарраф. Дом в от…
$1,50 млн
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Вилла в Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Эксклюзивная вилла расположена в Сиджес, в престижном районе Quint Mar. Дом имеет собственны…
$1,84 млн
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Вилла в Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Дом с видом на море в урбанизации Монтгавина города Ситжес на побережье Коста Гарраф. Дом в …
$952,767
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Вилла в Sant Pere de Ribes, Испания
Вилла
Sant Pere de Ribes, Испания
Площадь 221 м²
Новый дом в стиле модерн в городе Сант Пере де Рибес на побережье Коста Гарраф. Общая площад…
$894,672
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Вилла в Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 308 м²
Дом с видом на море в урбанизации Кинт Мар города Ситжес на побережье Коста Гарраф. Дом в от…
$987,624
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Вилла в Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 328 м²
Ключевая информация: Редкое предложение, только для премиальных клиентов. Непубличная прода…
$3,47 млн
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Вилла в Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 267 м²
Дом с видом на море в урбанизации Монгавина города Ситжес на побережье Коста Гарраф. Дом в о…
$987,624
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Таунхаус в Sitges, Испания
Таунхаус
Sitges, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
Таунхаус с видом на море в урбанизации Монгавина города Ситжес на побережье Коста Гарраф. Об…
$871,433
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Вилла в Vilanova i la Geltru, Испания
Вилла
Vilanova i la Geltru, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 496 м²
Отдельный дом в Вильянуэва-и-ла-Желтру на побережье Коста Гарраф. Общая площадь 496 м.кв. До…
$1,13 млн
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Таунхаус в Sitges, Испания
Таунхаус
Sitges, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 289 м²
Таунхаус в урбанизации Лебантина города Ситжес на побережье Коста Гарраф. Общая площадь 289 …
$958,577
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Типы недвижимости в Гаррафе

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Гаррафе, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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