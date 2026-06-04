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Дома в Гаррафе, Испания

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Sitges
10
12 объектов найдено
Таунхаус в Sitges, Испания
Таунхаус
Sitges, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
Таунхаус с видом на море в урбанизации Монгавина города Ситжес на побережье Коста Гарраф. Об…
$871,433
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Таунхаус в Sitges, Испания
Таунхаус
Sitges, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 289 м²
Таунхаус в урбанизации Лебантина города Ситжес на побережье Коста Гарраф. Общая площадь 289 …
$958,577
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Дом 5 комнат в Sitges, Испания
Дом 5 комнат
Sitges, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Количество этажей 3
Таунхаус с видом на море и садом в Монтгавина, Сиджес, Барселона Монтгавина (Montgavina) – о…
$1,03 млн
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International Property AlertInternational Property Alert
Вилла в Vilanova i la Geltru, Испания
Вилла
Vilanova i la Geltru, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 496 м²
Отдельный дом в Вильянуэва-и-ла-Желтру на побережье Коста Гарраф. Общая площадь 496 м.кв. До…
$1,13 млн
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Вилла в Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 308 м²
Дом с видом на море в урбанизации Кинт Мар города Ситжес на побережье Коста Гарраф. Дом в от…
$1,50 млн
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Вилла в Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 308 м²
Дом с видом на море в урбанизации Кинт Мар города Ситжес на побережье Коста Гарраф. Дом в от…
$987,624
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TekceTekce
Вилла в Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Дом с видом на море в урбанизации Монтгавина города Ситжес на побережье Коста Гарраф. Дом в …
$952,767
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Вилла в Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 267 м²
Дом с видом на море в урбанизации Монгавина города Ситжес на побережье Коста Гарраф. Дом в о…
$987,624
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Вилла в Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 910 м²
Уникальная вилла с панорамным видом на море и СитжесЭта элегантная вилла площадью 910 м² рас…
$8,63 млн
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Вилла в Sant Pere de Ribes, Испания
Вилла
Sant Pere de Ribes, Испания
Площадь 221 м²
Новый дом в стиле модерн в городе Сант Пере де Рибес на побережье Коста Гарраф. Общая площад…
$894,672
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Вилла в Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 328 м²
Ключевая информация: Редкое предложение, только для премиальных клиентов. Непубличная прода…
$3,47 млн
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Вилла в Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Эксклюзивная вилла расположена в Сиджес, в престижном районе Quint Mar. Дом имеет собственны…
$1,84 млн
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Типы недвижимости в Гаррафе

виллы

Параметры недвижимости в Гаррафе, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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