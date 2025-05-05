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Квартиры в Гаррафе, Испания

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Гарраф, Испания
Квартира 3 комнаты
Гарраф, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 2/2
Квартиры рядом с железнодорожной станцией и пляжем в Виланове Квартиры расположены в Виланов…
$252,635
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Квартира 3 комнаты в Гарраф, Испания
Квартира 3 комнаты
Гарраф, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
Количество этажей 2
Квартиры рядом с железнодорожной станцией и пляжем в Виланове Квартиры расположены в Виланов…
$242,064
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Квартира 4 спальни в Sitges, Испания
Квартира 4 спальни
Sitges, Испания
Количество спален 4
Площадь 221 м²
Великолепный пентхаус-дуплекс с панорамным видом на море в городе Ситжес на побережье Коста …
$1,02 млн
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Параметры недвижимости в Гаррафе, Испания

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