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Отели в Фуэнхироле, Испания

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1 объект найдено
Продажа отеля 3* в Фуэнхирола, Испания
Продажа отеля 3*
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 57
Количество этажей 5
Продается отель 3* Отель расположен в центре Фуэнхиролы, в 150 метрах от пляжа.  В отеле е…
$11,88 млн
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Darton Global
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