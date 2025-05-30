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Коммерческая недвижимость в Фуэнхироле, Испания

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 85 м² в Фуэнхирола, Испания
Коммерческое помещение 85 м²
Фуэнхирола, Испания
Площадь 85 м²
Nice office less than a minute walk from the Fuengirola town hall. Good position, last busin…
$279,740
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Агентство
EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Продажа отеля 3* в Фуэнхирола, Испания
Продажа отеля 3*
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 57
Количество этажей 5
Продаётся 3* отель в центре Фуэнхиролы — 150 м от моря Отличная инвестиционная возможност…
$11,91 млн
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Агентство
Darton Global
Языки общения
English, Русский, Español, Українська
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