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Виллы с бассейном в Эльче, Испания

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5 объектов найдено
Вилла в Эльче, Испания
Вилла
Эльче, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
В продаже большая вилла с бассейном в LA HOYA, всего в 4 км. де ла Марина, распределенная на…
$495,898
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Вилла в Эльче, Испания
Вилла
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
200 м2 CHALET STUPENDO, расположенный на дороге от Эльче до Санта-Пола, поэтому он имеет отл…
$543,126
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Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Luxury villas near the beach on the Costa Blanca Welcome to an exclusive promotion of luxur…
$622,373
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Вилла в Эльче, Испания
Вилла
Эльче, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Роскошная отдельно стоящая вилла с 7.000 кв.м Участок расположен в 6 км. от пляжей и в 9 км.…
$1,62 млн
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Вилла в Эльче, Испания
Вилла
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Вилла продается в районе Буэнос-Айреса, Elche pedanias. Недвижимость имеет площадь 130 м2, п…
$649,390
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Параметры недвижимости в Эльче, Испания

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