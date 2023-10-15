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Виллы с видом на море в Эльче, Испания

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Виллы на продажу в Эль Пинет, Эльче, Коста Бланка Частный жилой комплекс, состоящий из 12 до…
€535,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Виллы и бунгало на продажу в Эль Пинет, Аликанте. Пляж пешком! Это частный жилой комплекс, с…
€632,000

Параметры недвижимости в Эльче, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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