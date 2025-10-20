Показать объекты на карте Показать объекты списком
Виллы с садом в Эльче, Испания

3 объекта найдено
Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Роскошные виллы в окрестностях пляжа на побережье Коста Бланка Добро пожаловать на эксклюзив…
$622,373
Оставить заявку
Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
ВИЛЛА У ПОБЕРЕЖЬЯ ПЛЯЖА EL PINET! Назначение виллы в жилом комплексе, расположенном на пля…
$696,676
Оставить заявку
Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Новые двухквартирные виллы у моря в Ла Марина - пляж Эль Пинет Эксклюзивная средиземноморск…
$534,601
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Эльче, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
