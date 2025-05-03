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Пентхаусы с террасой в Бахе-Виналопо, Испания

Santa Pola
16
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3 объекта найдено
Пентхаус в Santa Pola, Испания
Пентхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САНТА-ПОЛА Современный закрытый жилой комплекс, состоящий из 3 блоков…
$437,357
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Пентхаус в Santa Pola, Испания
Пентхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САНТА-ПОЛА Современный закрытый жилой комплекс, состоящий из 3 блоков…
$541,490
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Пентхаус в Santa Pola, Испания
Пентхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГРАН АЛАКАНТ Новый строительный проект на 120 квартир в Гран-Алакант. Жилой…
$296,073
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Параметры недвижимости в Бахе-Виналопо, Испания

с видом на море
Недорогая
Элитная
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