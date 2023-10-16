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Испания
Коммерческая
Costa del Sol Occidental
Коммерческая недвижимость в Costa del Sol Occidental, Испания
Estepona
13
Марбелья
5
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22 объекта найдено
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Коммерческая с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benalmadena, Испания
11 000 м²
3/3
Коммерческая Недвижимость в Андалузском Стиле Для Организации Отеля или Спа Коммерческая не…
€8,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море, с гаражом, в центре города
Estepona, Испания
951 м²
1
Offer Investor 1,500,000€ Эстепона Общая площадь 951м2, 600м2 под жилую площадь Прода…
€1,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая 14 спален
Марбелья, Испания
14
10
850 м²
Это недвижимость с великолепной обстановкой, имеет все разрешения и лицензии. Это здание под…
€5,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Benahavis, Испания
Отличный участок 3012 м2 на восходящей улице в жилом районе Параисо Альто, Бенахавис, с прос…
€1,75 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Estepona, Испания
Большой участок на возвышении с прекрасным видом на море, Гибралтар и Марокко Потрясающие ви…
€1,60 млн
Рекомендовать
Коммерческая 2 спальни
Estepona, Испания
2
3
495 м²
ПРОДАЖА КЛИНИКИ. МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР расположен между Марбелья / Эстепона со всеми лицензиями …
€1,20 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 спальня
Марбелья, Испания
1
514 м²
Замечательное коммерческое помещение, в настоящее время - роскошный мебельный бизнес и магаз…
€4,20 млн
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Коммерческая 5 спален
Марбелья, Испания
5
1
Коммерческие помещения с отличной видимостью с улицы. Он расположен на площади в окружении д…
€250,000
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Коммерческая
Марбелья, Испания
340 м²
помещение - Málaga (Hipercor) , Общая площадь 340m2
€390,000
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Производство с кондиционером, с бытовой техникой, с водоснабжением
Estepona, Испания
1 100 м²
€1,27 млн
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Estepona, Испания
552 м²
€2,12 млн
Рекомендовать
Офис
Estepona, Испания
40 м²
€55,000
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Коммерческая 1 ванная
Estepona, Испания
1
130 м²
€120,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 ванная с Clearly
Estepona, Испания
1
95 м²
€80,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 ванная с кондиционером, с водоснабжением
Estepona, Испания
1
110 м²
€168,000
Рекомендовать
Коммерческая
Estepona, Испания
55 м²
€63,000
Рекомендовать
Коммерческая
Estepona, Испания
25 м²
€21,000
Рекомендовать
Коммерческая с водоснабжением, с Light
Estepona, Испания
69 м²
€68,900
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Офис
Estepona, Испания
Офисы расположены на первом этаже блока 1 здания, доступ к которому можно получить через три…
€2,20 млн
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Отель с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Марбелья, Испания
14 700 м²
ОписаниеПродажа 4* Отеля в Марбелье, 46 номеров-бунгало, 8,5 млн.€, 6% рентабельность!Состои…
€8,50 млн
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, в центре города
Марбелья, Испания
1 248 м²
Коммерческое помещение расположено в Марбелье, Испания. В помещении площадью 1,248 кв.м расп…
€2,83 млн
Рекомендовать
Коммерческая 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Марбелья, Испания
6
936 м²
Восхитительный бутик-отель расположен на холмах Марбельи, в урбанизации Рио Реал рядом с гол…
€2,00 млн
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