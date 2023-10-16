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Коммерческая недвижимость в Costa del Sol Occidental, Испания

Estepona
13
Марбелья
5
22 объекта найдено
Коммерческая с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benalmadena, Испания
Коммерческая с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benalmadena, Испания
Площадь 11 000 м²
Этаж 3/3
Коммерческая Недвижимость в Андалузском Стиле Для Организации Отеля или Спа Коммерческая не…
€8,50 млн
Коммерческая с видом на море, с гаражом, в центре города в Estepona, Испания
Коммерческая с видом на море, с гаражом, в центре города
Estepona, Испания
Площадь 951 м²
Количество этажей 1
Offer Investor 1,500,000€ Эстепона  Общая площадь 951м2, 600м2 под жилую площадь Прода…
€1,50 млн
Коммерческая 14 спален в Марбелья, Испания
Коммерческая 14 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 850 м²
Это недвижимость с великолепной обстановкой, имеет все разрешения и лицензии. Это здание под…
€5,00 млн
Коммерческая в Benahavis, Испания
Коммерческая
Benahavis, Испания
Отличный участок 3012 м2 на восходящей улице в жилом районе Параисо Альто, Бенахавис, с прос…
€1,75 млн
Коммерческая в Estepona, Испания
Коммерческая
Estepona, Испания
Большой участок на возвышении с прекрасным видом на море, Гибралтар и Марокко Потрясающие ви…
€1,60 млн
Коммерческая 2 спальни в Estepona, Испания
Коммерческая 2 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 495 м²
ПРОДАЖА КЛИНИКИ. МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР расположен между Марбелья / Эстепона со всеми лицензиями …
€1,20 млн
Коммерческая 1 спальня в Марбелья, Испания
Коммерческая 1 спальня
Марбелья, Испания
Количество спален 1
Площадь 514 м²
Замечательное коммерческое помещение, в настоящее время - роскошный мебельный бизнес и магаз…
€4,20 млн
Коммерческая 5 спален в Марбелья, Испания
Коммерческая 5 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Коммерческие помещения с отличной видимостью с улицы. Он расположен на площади в окружении д…
€250,000
Коммерческая в Марбелья, Испания
Коммерческая
Марбелья, Испания
Площадь 340 м²
помещение - Málaga (Hipercor) , Общая площадь 340m2
€390,000
Производство с кондиционером, с бытовой техникой, с водоснабжением в Estepona, Испания
Производство с кондиционером, с бытовой техникой, с водоснабжением
Estepona, Испания
Площадь 1 100 м²
€1,27 млн
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением в Estepona, Испания
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Estepona, Испания
Площадь 552 м²
€2,12 млн
Офис в Estepona, Испания
Офис
Estepona, Испания
Площадь 40 м²
€55,000
Коммерческая 1 ванная в Estepona, Испания
Коммерческая 1 ванная
Estepona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€120,000
Коммерческая 1 ванная с Clearly в Estepona, Испания
Коммерческая 1 ванная с Clearly
Estepona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€80,000
Коммерческая 1 ванная с кондиционером, с водоснабжением в Estepona, Испания
Коммерческая 1 ванная с кондиционером, с водоснабжением
Estepona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€168,000
Коммерческая в Estepona, Испания
Коммерческая
Estepona, Испания
Площадь 55 м²
€63,000
Коммерческая в Estepona, Испания
Коммерческая
Estepona, Испания
Площадь 25 м²
€21,000
Коммерческая с водоснабжением, с Light в Estepona, Испания
Коммерческая с водоснабжением, с Light
Estepona, Испания
Площадь 69 м²
€68,900
Офис в Estepona, Испания
Офис
Estepona, Испания
Офисы расположены на первом этаже блока 1 здания, доступ к которому можно получить через три…
€2,20 млн
Отель с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Марбелья, Испания
Отель с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Марбелья, Испания
Площадь 14 700 м²
ОписаниеПродажа 4* Отеля в Марбелье, 46 номеров-бунгало, 8,5 млн.€, 6% рентабельность!Состои…
€8,50 млн
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, в центре города в Марбелья, Испания
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, в центре города
Марбелья, Испания
Площадь 1 248 м²
Коммерческое помещение расположено в Марбелье, Испания. В помещении площадью 1,248 кв.м расп…
€2,83 млн
Коммерческая 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Марбелья, Испания
Коммерческая 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Марбелья, Испания
Количество спален 6
Площадь 936 м²
Восхитительный бутик-отель расположен на холмах Марбельи, в урбанизации Рио Реал рядом с гол…
€2,00 млн
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