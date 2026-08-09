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Дома в Comarca de Valencia, Испания

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Валенсия
5
5 объектов найдено
Вилла в Валенсия, Испания
Вилла
Валенсия, Испания
Количество спален 3
Площадь 174 м²
Этот потрясающий дизайнерский особняк, построенный в 2008 году, расположен в тихой пешеходно…
$1,90 млн
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Бунгало в Benimamet, Испания
Бунгало
Benimamet, Испания
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Бунгало на первом этаже полностью отремонтировано с высококачественной отделкой, состоит из …
$257,021
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Дуплекс в Валенсия, Испания
Дуплекс
Валенсия, Испания
Площадь 207 м²
Вивенья - это продвижение новой работы, предназначенной для тех, кто хочет наслаждаться горо…
$845,045
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LDV InvestLDV Invest
Дом 4 спальни в Валенсия, Испания
Дом 4 спальни
Валенсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается дом для в уютном и спокойном районе Cobeta Fuma, El Campello. Основная пл…
$756,265
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Дуплекс 5 комнат в Валенсия, Испания
Дуплекс 5 комнат
Валенсия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся дуплекс в Valencia в районе Sant Francesc, располагается на 5 этаже. Общая площадь…
$986,674
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Параметры недвижимости в Comarca de Valencia, Испания

с гаражом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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