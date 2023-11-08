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Жильё в Comarca de Valencia, Испания

Валенсия
6
6 объектов найдено
Квартира 1 спальня с кладовой, с Lift, с Home appliances в Comarca de Valencia, Испания
Квартира 1 спальня с кладовой, с Lift, с Home appliances
Comarca de Valencia, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Продается квартира в совершенно новом доме, построенном в 2023 году. В квартире Вы найдете п…
€190,000
Квартира 4 спальни в Comarca de Valencia, Испания
Квартира 4 спальни
Comarca de Valencia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Предлагаем Вашему вниманию светлую просторную квартиру в Валенсии. Квартира находится на 2 э…
€249,000
Квартира 1 спальня с Lift, с Home appliances в Comarca de Valencia, Испания
Квартира 1 спальня с Lift, с Home appliances
Comarca de Valencia, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
ARIZA BUILDING — это комплекс, состоящий из 10 домов с большими окнами, обеспечивающим…
€154,000
Квартира 3 комнаты в Comarca de Valencia, Испания
Квартира 3 комнаты
Comarca de Valencia, Испания
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Цена продажи: € 190 000 Сдана в аренду за € 750, - в месяц На продажу выставлена сданная в…
€190,000
Вилла 5 спален в Comarca de Valencia, Испания
Вилла 5 спален
Comarca de Valencia, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Красивая вилла в Иисусе с видом на Дальт Вила. Эта просторная вилла красиво оформлена и имее…
€2,40 млн
Квартира 5 спален в Comarca de Valencia, Испания
Квартира 5 спален
Comarca de Valencia, Испания
Количество спален 5
 Продаётся   продуктовый  супермаркет в городе Валенсия. -  площадь помещения 1…
€4,90 млн

Типы недвижимости в Comarca de Valencia

квартиры

Параметры недвижимости в Comarca de Valencia, Испания

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с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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