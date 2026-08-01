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Квартиры и апартаменты с террасой в Comarca de Valencia, Испания

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Валенсия
109
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17 объектов найдено
Квартира в Валенсия, Испания
Квартира
Валенсия, Испания
Площадь 83 м²
Aquene, слово родного американского происхождения, которое означает мир или гармонию, дает н…
$342,400
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Квартира в Валенсия, Испания
Квартира
Валенсия, Испания
Площадь 83 м²
Aquene, слово родного американского происхождения, которое означает мир или гармонию, дает н…
$348,107
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Квартира в Валенсия, Испания
Квартира
Валенсия, Испания
Площадь 100 м²
Вивенья - это продвижение новой работы, предназначенной для тех, кто хочет наслаждаться горо…
$580,470
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OkeaskOkeask
Квартира в Валенсия, Испания
Квартира
Валенсия, Испания
Площадь 96 м²
Вера I, эксклюзивное продвижение новых работ, состоящих из 157 1, 2 и 3 спальных домов, расп…
$411,689
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Квартира в Валенсия, Испания
Квартира
Валенсия, Испания
Площадь 97 м²
Вера I, эксклюзивное продвижение новых работ, состоящих из 157 1, 2 и 3 спальных домов, расп…
$416,250
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Квартира в Валенсия, Испания
Квартира
Валенсия, Испания
Площадь 133 м²
Barocci - это эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в Ноу Малилья, на передней линии пр…
$857,142
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Квартира в Валенсия, Испания
Квартира
Валенсия, Испания
Площадь 83 м²
Aquene, слово родного американского происхождения, которое означает мир или гармонию, дает н…
$336,693
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Квартира в Валенсия, Испания
Квартира
Валенсия, Испания
Площадь 120 м²
Barocci - это эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в Ноу Малилья, на передней линии пр…
$594,064
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Квартира в Валенсия, Испания
Квартира
Валенсия, Испания
Площадь 94 м²
Вивенья - это продвижение новой работы, предназначенной для тех, кто хочет наслаждаться горо…
$597,576
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Квартира в Валенсия, Испания
Квартира
Валенсия, Испания
Площадь 71 м²
Вера I, эксклюзивное продвижение новых работ, состоящих из 157 1, 2 и 3 спальных домов, расп…
$319,315
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Квартира в Валенсия, Испания
Квартира
Валенсия, Испания
Площадь 144 м²
Viria - это эксклюзивная жилая акция, расположенная в самом сердце Валенсии, рядом с Торрес-…
$890,240
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Квартира в Валенсия, Испания
Квартира
Валенсия, Испания
Площадь 114 м²
Barocci - это эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в Ноу Малилья, на передней линии пр…
$588,928
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Квартира в Валенсия, Испания
Квартира
Валенсия, Испания
Площадь 97 м²
Вера I, эксклюзивное продвижение новых работ, состоящих из 157 1, 2 и 3 спальных домов, расп…
$404,846
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Квартира в Валенсия, Испания
Квартира
Валенсия, Испания
Площадь 107 м²
Вера I, эксклюзивное продвижение новых работ, состоящих из 157 1, 2 и 3 спальных домов, расп…
$441,339
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Квартира в Валенсия, Испания
Квартира
Валенсия, Испания
Площадь 125 м²
Barocci - это эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в Ноу Малилья, на передней линии пр…
$582,080
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Квартира в Валенсия, Испания
Квартира
Валенсия, Испания
Площадь 173 м²
Barocci - это эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в Ноу Малилья, на передней линии пр…
$780,672
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Квартира в Валенсия, Испания
Квартира
Валенсия, Испания
Площадь 107 м²
Aquene, слово родного американского происхождения, которое означает мир или гармонию, дает н…
$413,163
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Типы недвижимости в Comarca de Valencia

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Comarca de Valencia, Испания

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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