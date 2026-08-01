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Квартиры и апартаменты с садом в Comarca de Valencia, Испания

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Валенсия
109
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1 объект найдено
Квартира в Валенсия, Испания
Квартира
Валенсия, Испания
Площадь 144 м²
Viria - это эксклюзивная жилая акция, расположенная в самом сердце Валенсии, рядом с Торрес-…
$890,240
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Типы недвижимости в Comarca de Valencia

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Comarca de Valencia, Испания

с гаражом
с террасой
с бассейном
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