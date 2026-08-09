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Квартиры и апартаменты в Comarca de Valencia, Испания

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Валенсия
111
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111 объектов найдено
Квартира 1 комната в Валенсия, Испания
Квартира 1 комната
Валенсия, Испания
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/2
Код 20260719111501Инвестиционный апарт-номер площадью 42 м² в Hilford Resorts расположен в р…
$311,161
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Квартира 1 комната в Валенсия, Испания
Квартира 1 комната
Валенсия, Испания
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/2
Код 20260719112214Меблированные апартаменты 42 м² в новом четырёхзвёздочном Hilford Resorts.…
$311,161
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Квартира 1 комната в Валенсия, Испания
Квартира 1 комната
Валенсия, Испания
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/2
Код 20260719113407Продаются готовые к гостиничной эксплуатации апартаменты площадью 42 м² в …
$256,906
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Квартира в Валенсия, Испания
Квартира
Валенсия, Испания
Площадь 83 м²
Aquene, слово родного американского происхождения, которое означает мир или гармонию, дает н…
$342,400
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Квартира в Валенсия, Испания
Квартира
Валенсия, Испания
Площадь 120 м²
Barocci - это эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в Ноу Малилья, на передней линии пр…
$594,064
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Квартира 4 спальни в Валенсия, Испания
Квартира 4 спальни
Валенсия, Испания
Количество спален 4
Площадь 174 м²
Изысканная резиденция площадью 174 м² с просторной, удобной планировкой - идеальна для семей…
$868,472
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Квартира в Валенсия, Испания
Квартира
Валенсия, Испания
Площадь 83 м²
Aquene, слово родного американского происхождения, которое означает мир или гармонию, дает н…
$348,107
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Квартира 4 спальни в Валенсия, Испания
Квартира 4 спальни
Валенсия, Испания
Количество спален 4
Площадь 120 м²
Дуплекс в центре Валенсии, расположенный в современном районе с ресторанами, школами, паркам…
$503,479
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Квартира в Валенсия, Испания
Квартира
Валенсия, Испания
Площадь 100 м²
Вивенья - это продвижение новой работы, предназначенной для тех, кто хочет наслаждаться горо…
$580,470
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Квартира 3 спальни в Валенсия, Испания
Квартира 3 спальни
Валенсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Квартира с большой террасой в новом красивом здании в центре города Валенсия. Общая площадь…
$2,09 млн
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Квартира 4 спальни в Валенсия, Испания
Квартира 4 спальни
Валенсия, Испания
Количество спален 4
Площадь 127 м²
Эта прекрасно отремонтированная квартира расположена в одном из самых престижных районов Вал…
$626,079
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Квартира 5 спален в Валенсия, Испания
Квартира 5 спален
Валенсия, Испания
Количество спален 5
Площадь 149 м²
Квартира состоит из прихожей площадью 6 м2 с бронированной дверью, гостиной площадью 26 м2 и…
$663,090
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Квартира 6 спален в Валенсия, Испания
Квартира 6 спален
Валенсия, Испания
Количество спален 6
Площадь 330 м²
Расположенный в эксклюзивном районе Пенья Роха, этот двухуровневый пентхаус площадью 330 м² …
$1,63 млн
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Квартира в Валенсия, Испания
Квартира
Валенсия, Испания
Площадь 107 м²
Aquene, слово родного американского происхождения, которое означает мир или гармонию, дает н…
$413,163
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Квартира в Валенсия, Испания
Квартира
Валенсия, Испания
Квартира в Буржасот Валенсия       Основные характеристики:   78 м² (76 м²…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Валенсия, Испания
Квартира 3 спальни
Валенсия, Испания
Количество спален 3
Площадь 99 м²
В квартире есть 1 ванная комната и 1 туалет. 99 m2Этаж 1 с лифтом Квартира расположена в…
$267,536
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Квартира 2 спальни в Валенсия, Испания
Квартира 2 спальни
Валенсия, Испания
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Продается трехкомнатная квартира в жилом комплексе Residencial Valturia с непрерывным видом …
$275,799
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Квартира 4 спальни в Валенсия, Испания
Квартира 4 спальни
Валенсия, Испания
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Квартира на престижной улице Кабальерос, в историческом центре Валенсии. 200 м² полностью …
$780,451
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Квартира 3 спальни в Валенсия, Испания
Квартира 3 спальни
Валенсия, Испания
Количество спален 3
Площадь 72 м²
Расположенная в известном районе Валенсии Каминс-аль-Грау, эта квартира площадью 72 м² разде…
$264,063
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Квартира 3 спальни в Валенсия, Испания
Квартира 3 спальни
Валенсия, Испания
Количество спален 3
Площадь 78 м²
Расположенная в районе L'Olivereta, всего в пяти минутах от станции метро Nou Octubre, эта с…
$299,271
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Квартира 10 спален в Валенсия, Испания
Квартира 10 спален
Валенсия, Испания
Количество спален 10
Площадь 514 м²
На престижной Авенида Маркес де Сотело, одной из самых известных и привлекательных улиц Вале…
$2,23 млн
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Квартира 4 спальни в Валенсия, Испания
Квартира 4 спальни
Валенсия, Испания
Количество спален 4
Площадь 166 м²
Расположенный в одном из самых престижных и востребованных районов Валенсии, этот просторный…
$1,41 млн
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Квартира 2 спальни в Валенсия, Испания
Квартира 2 спальни
Валенсия, Испания
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Наслаждайтесь средиземноморским стилем жизни в этой светлой и уютной квартире с 2 спальнями,…
$393,160
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Квартира 4 спальни в Валенсия, Испания
Квартира 4 спальни
Валенсия, Испания
Количество спален 4
Площадь 158 м²
Эта квартира на первом этаже, построенная в 1921 году и частично отремонтирована, предлагает…
$469,444
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Квартира 4 спальни в Валенсия, Испания
Квартира 4 спальни
Валенсия, Испания
Количество спален 4
Площадь 86 м²
Эта светлая и современная квартира расположена рядом с главным парком и всего в нескольких м…
$289,637
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Квартира 2 спальни в Валенсия, Испания
Квартира 2 спальни
Валенсия, Испания
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Представьте, как вы просыпаетесь каждый день, открывая захватывающий вид на городской горизо…
$471,864
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Квартира 4 спальни в Валенсия, Испания
Квартира 4 спальни
Валенсия, Испания
Количество спален 4
Площадь 118 м²
Расположен в районе Патрекс в Валенсии, в 20 минутах ходьбы от центра города, в окружении вс…
$366,167
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Квартира 5 спален в Валенсия, Испания
Квартира 5 спален
Валенсия, Испания
Количество спален 5
Площадь 160 м²
Недавно отремонтированная квартира с пятью спальнями с двуспальными кроватями, все со встрое…
$498,785
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Квартира в Валенсия, Испания
Квартира
Валенсия, Испания
Площадь 204 м²
Планировка день/ночь. Жилая зона с большой гостиной-столовой и выходом на просторную террасу…
$927,153
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Квартира 3 спальни в Валенсия, Испания
Квартира 3 спальни
Валенсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
На юге острова Корфу, в одном из самых популярных мест, продаётся готовый бизнес, который со…
$288,637
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Типы недвижимости в Comarca de Valencia

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Comarca de Valencia, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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