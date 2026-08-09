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Пентхаусы в Comarca de Valencia, Испания

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Валенсия
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4 объекта найдено
Пентхаус в Валенсия, Испания
Пентхаус
Валенсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 214 м²
Элитный пентхаус на 3 этажа в закрытой урбанизации в Валенсии, район Город Наук. Панорамные …
$643,324
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Пентхаус 5 комнат в Валенсия, Испания
Пентхаус 5 комнат
Валенсия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся пентхаус в Valencia в районе Mont-Olivet, располагается на 12 этаже. Общая площадь…
$1,21 млн
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Пентхаус в Валенсия, Испания
Пентхаус
Валенсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Он продает ático в одном из городских застроек Сант Пау, роскошном квартале в Кардинале Вале…
$649,892
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TekceTekce
Пентхаус в Валенсия, Испания
Пентхаус
Валенсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Продается пентхаус напротив знаменитого Города наук Валенсии. Дом очень светлый, полностью в…
$759,874
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Параметры недвижимости в Comarca de Valencia, Испания

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