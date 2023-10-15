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Пентхаусы с видом на море в Каталония, Испания

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2 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Барселона, Испания
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 215 м²
Превосходный двухэтажный пентхаус расположен в элитном районе города Барселона, Испания. Общ…
€1,58 млн
Пентхаус 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города в Барселона, Испания
Пентхаус 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города
Барселона, Испания
Количество спален 5
Площадь 315 м²
Эксклюзивный пентхаус расположен рядом с площадью Каталонии, Барселона. Шикарный двухуровнев…
€3,60 млн

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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