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Пентхаусы у моря в Каталонии, Испания

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Барселона
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2 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 5
Квартиры на первой линии пляжа в престижном районе Жироны Пладжа-де-Аро — один из самых вост…
$1,74 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Кубельес, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кубельес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 4
Квартиры в Кубельес рядом с природой и морем Эти квартиры расположены в Кубельес — уютном пр…
$1,16 млн
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Параметры недвижимости в Каталонии, Испания

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