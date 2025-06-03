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Дуплексы у моря в Каталонии, Испания

Барселона
4
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1 объект найдено
Дуплекс 7 комнат в Serrabrava, Испания
Дуплекс 7 комнат
Serrabrava, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ И ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Добро пожал…
$561,738
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Параметры недвижимости в Каталонии, Испания

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