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Таунхаусы с бассейном в Campo de Gibraltar, Испания

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San Roque
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2 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в San Roque, Испания
Таунхаус 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Роскошный таунхаус на поле для гольфа с просторным садом, террасами и общим бассейном среди …
$803 549
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Таунхаус 5 комнат в San Roque, Испания
Таунхаус 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус, расположенный на поле для гольфа с большим садом, террасами и общим басс…
$582 172
НДС
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
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Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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