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Таунхаусы с видом на горы в Campo de Gibraltar, Испания

San Roque
4
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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в San Roque, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
San Roque, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Продается новый современный таунхаус в La Finca de Sotogrande, в новом закрытом комплексе та…
€525,000

Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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