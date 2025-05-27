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Таунхаусы с гаражом в Campo de Gibraltar, Испания

San Roque
3
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1 объект найдено
Таунхаус в San Roque, Испания
Таунхаус
San Roque, Испания
Площадь 179 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   410 000 гаста & евро;   1 356 000. [Хабитасьоны: 2 - 5] […
$405,789
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Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с садом
с террасой
с полем для гольфа
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