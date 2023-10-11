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Жильё с видом на горы в Campo de Gibraltar, Испания

San Roque
37
Тарифа
16
23 объекта найдено
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Roque, Испания
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Roque, Испания
Комнаты 6
Площадь 2 005 м²
Вилла на продажу в Sotogrande Alto, Sotogrande, с 6 спальня, 6 ванная, 2 ванная комната, 2 т…
€15,00 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в San Roque, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 812 м²
Продается вилла современной архитектуры, находящаяся в стадии строительства, в Сотогранде Ал…
€2,80 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Современные Виллы с 3-мя Спальнями в Районе Сотогранде в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€655,000
Пентхаус 5 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Пентхаус 5 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 295 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€3,50 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€1,40 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€1,20 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€1,20 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€850,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€719,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€495,000
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€619,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€409,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€399,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€364,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€329,000
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 309 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€2,74 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€2,26 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€1,87 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€1,76 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€1,34 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€1,21 млн
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в San Roque, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
San Roque, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Продается новый современный таунхаус в La Finca de Sotogrande, в новом закрытом комплексе та…
€525,000
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в San Roque, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
San Roque, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 838 м²
"Villa Las Nubes" - роскошная современная вилла расположена в Сотогранде и имеет уникальный …
€4,00 млн

Типы недвижимости в Campo de Gibraltar

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Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

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